Un policía que intentaba identificar a un sujeto acusado de robar un comercio de Longchamps se tiroteó con el presunto delincuente y lo mató, en un hecho registrado este miércoles en la calle Boulogne Sur Mer al 2500, de esa localidad del partido de Almirante Brown.

La víctima fue identificada por Kevin Joel Rodríguez, de 23 años, quien quedó tendido en plena calle del barrio Campos. Familiares del delincuente se enfrentaron con vecinos que declaraban en los medios sobre los distintos robos que fueron víctimas de éste. Según informaron tiene antecedentes y hacía un mes salió de la cárcel. Pesaba actualmente sobre él un pedido de captura por un intento de homicidio.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando personal policial de civil trató de identificar al sospechoso y este en respuesta sacó un arma de fuego y disparó. La policía respondió y abatió al delincuente de dos disparos.

Según se supo, el martes por la noche un comerciante dio una entrevista a un canal de televisión donde mostró un video donde se veía el rostro del ladrón al que un policía vestido de civil intentó identificar, pero el acusado sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. La causa cargo del fiscal Jorge Grieco de UFI 8 de Lomas de Zamora.

Rodríguez recuperó su libertad el 18 de septiembre tras permanecer detenido en la Unidad Penal N°42 de Florencio Varela.

Según pudo saber este medio, Rodríguez tenía una orden de detención del 29 de septiembre pasado, o sea de 11 días después de haber salido en libertad, en una causa por tentativa de homicidio que lleva la UFI N°2 de Cañuelas, a cargo de Norma Pippo, y con la intervención del Juzgado de Garantías N°8 de ese distrito.

Tenía antecedentes de 2021 por el delito de robo agravado que lo llevó a la cárcel, de la que había salido en libertad hace dos meses.

Con el pedido de captura por la tentativa de homicidio sobre su cabeza, este miércoles el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) se apostó en la zona del barrio Campo Ramos, en el partido de Almirante Brown, para llevar a cabo los allanamientos de urgencia y capturarlo. Fue en ese contexto que los policías observaron al implicado que comenzó a correr en dirección a las calles Boero y Malvinas. De pronto, Rodríguez extrajo un revólver calibre .32 y le apuntó a los oficiales que lo perseguían. Uno de los policías tomó su arma reglamentaria, efectuó un tiro y mató a Rodríguez: el balazo le dio a la altura del cuello.