La comunidad educativa del CEAT 1 de Rafael Calzada salió a denunciar el sexto robo que sufre ese jardín especial de estimulación temprana de Rafael Calzada donde asisten niños de 45 días hasta los 3 años. En el hecho ocurrido en las últimas horas los sujetos que ingresaron rompieron la puerta de ingreso, se llevaron lo que encontraron, produjeron destrozos y hasta orinaron los juguetes de los niños.

«En lo que va de este año 2026 ya es la sexta vez que entran a robar, dañar, romper y también orinar y defecar en las sillas, pisos de los salones y sobre los juguetes de los niños.»

El lugar está ubicado en el barrio San Javier de Calzada, a unas cuadras del hospital Arturo Oñativia. «Están jugando con la educación de nuestros hijos, el jardín los ayuda un montón a aprender, las maestras, directores auxiliares hacen todo a pulmón ya que nadie les da nada, las rejas están oxidadas hace años, porque nadie se hace cargo», denuncian las autoridades.

Es el único jardín de estimulación que hay en la zona, «a muchas mamás y papás se nos hace imposible acceder a las terapias dado que sus costos son elevados. Queremos que nuestros hijos vayan a su jardín tranquilos».