El Municipio de Almirante Brown informó que ultima los detalles para la finalización del segundo edificio de aulas del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N°41, ubicado en el barrio Vattuone, una importante obra que beneficiará a la comunidad educativa de nuestro distrito y de la región. El nuevo edificio, ubicado en el cruce de Saavedra y Colombres, es construido íntegramente con fondos propios de la Comuna browniana y será inaugurado en las próximas semanas.

En los últimos días el Municipio viene sumando mobiliario, tales como sillas, bancos y pizarrones sumando equipamiento a esa querida institución. Cabe señalar que la flamante construcción es complementaria a la ya existente que fue inaugurada en marzo del 2021 y representó un acontecimiento histórico para el distrito ya que el establecimiento nunca antes había contado con un espacio propio, un sueño de la comunidad educativa hecho realidad por el Municipio.

El edificio que cuenta con una planta baja, 1° y 2° piso, en una superficie total de 1.800 metros cuadrados (con 600 metros cuadrados cubiertos por planta), cuenta con diez aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca y dos salas para docentes, además de espacios administrativos, áreas de servicios y núcleos sanitarios. Una vez finalizada e inaugurada la obra, la institución educativa contará con dos modernos y sustentables espacios para el dictado de sus profesorados en Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Lengua, Inglés, Matemática y Filosofía, algunos de los cuales todavía se dictan provisoriamente en el Colegio Nacional de Adrogué.

“El Municipio continúa invirtiendo en educación, en este caso, ultimando los detalles para realizar la apertura del segundo edificio del Instituto Superior de Formación Docente N°41, una emblemática institución que durante décadas funcionó sin un espacio propio y que próximamente contará con más aulas y servicios para la formación de docentes en nuestro distrito”, indicó Mariano Cascallares.