El Municipio de Almirante Brown informó que, desde el miércoles 25 de marzo y hasta el próximo 1° de abril, Zoonosis Brown llevará adelante operativos de castración en dos puntos de la localidad de Malvinas Argentinas.

En ese sentido, el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 el operativo tendrá lugar en la Sociedad de Fomento “El Encuentro”, ubicada en Gastón Harrys 368, esquina Serrano.

Posteriormente, las jornadas se desarrollarán el lunes 30 y martes 31 de marzo, y el miércoles 1 de abril, en el Centro de Jubilados y Pensionados “Raíces de El Encuentro”, situado en Ituzaingó 318, entre Serrano y Policastro.

Las jornadas sanitarias comenzarán a las 7:30. Cada día se otorgarán 50 turnos, por lo que los vecinos deberán registrar a sus animales a partir de ese horario. La atención será exclusivamente por orden de llegada y con el animal presente.

Por otra parte, los vecinos podrán acceder a la vacunación antirrábica, la cual debe actualizarse una vez al año.

Desde el Centro de Salud Animal recordaron que los animales deben concurrir con un ayuno previo de 12 horas, tanto de sólidos como de líquidos. Además, es obligatorio trasladar a los gatos dentro de una bolsa de red (como las de cebollas) y llevar una manta por cada animal que se atienda. Las hembras preñadas o en celo también pueden ser castradas.