Un grave accidente de tránsito ocurrió en las últimas horas en la intersección de las avenidas San Martín y Espora, en la localidad de Adrogué. El siniestro se produjo cuando un automóvil particular, en el que viajaban tres personas, colisionó de manera violenta contra un camión de gran porte. Debido a la magnitud del impacto, el vehículo menor resultó con daños severos en su estructura, generando una situación de extrema urgencia en uno de los cruces más neurálgicos del partido de Almirante Brown.

A raíz del choque, los tres ocupantes del automóvil sufrieron lesiones de diferente consideración. En el lugar se desplegó un rápido operativo sanitario y de seguridad que contó con la intervención del personal de ambulancias municipal, quienes brindaron las primeras curaciones y trasladaron a los damnificados a un centro de salud cercano para una evaluación más exhaustiva de sus heridas.

En el sitio del accidente también trabajaron activamente los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, quienes centraron sus esfuerzos en tareas de auxilio y prevención para evitar posibles incendios o derrames de combustible sobre la calzada. Asimismo, efectivos policiales se encargaron de custodiar la zona y desviar el flujo vehicular, mientras se realizaban las pericias necesarias para determinar las causas exactas que desencadenaron la colisión.