El lunes 30 de marzo a las 17, horas, la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué se convertirá en el escenario de un encuentro fundamental para la comunidad con el conversatorio «Rompiendo el Silencio». En el marco de las conmemoraciones por el 8M y el 24M, la jornada se propone abordar las violencias de género y las diversidades en la era digital, bajo la premisa de que lo que ocurre en la virtualidad tiene consecuencias reales y devastadoras.

La actividad es impulsada por Laura Sánchez, la mama de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se quitó la vida hace un año tras ser víctima de la difusión no consentida de imágenes íntimas por parte de un compañero de escuela. La vecina de Almirante Brown encabeza esta convocatoria para concientizar sobre la traición a la confianza y la falta de herramientas institucionales que sufrió su hija, transformando ese duelo en una lucha colectiva para que ningún otro joven atraviese una situación similar.

El panel contará con la participación de destacadas figuras del ámbito académico y social. Entre las expositoras se encuentran Marisa Fournier, socióloga e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y referente de la Red Interuniversitaria por la Igualdad; representantes de Amnistía Internacional; la activista por los derechos LGBTQ+ Alessandra Luna y la propia Laura Sánchez. El cierre de la jornada, que tendrá lugar en Esteban Adrogué 1244, estará a cargo del colectivo de danza Raimillas.

La mama de Ema presentó en el Congreso de la Nación la «Guía Ema» para el tratamiento de casos de violencia digital en las escuelas, junto con un proyecto de ley que busca crear el Programa Nacional de Prevención y Abordaje de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. las iniciativas, en las que Laura Sánchez participó activamente, llevan el nombre y el legado de su hija con el objetivo de establecer protocolos claros y obligatorios en todos los establecimientos educativos del país.