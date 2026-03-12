La Policía Federal Argentina (PFA) identificó a un menor de edad que amenazó con realizar un tiroteo masivo en su escuela. El caso, que se inició gracias a un informe del Federal Bureau of Investigation (FBI), finalizó con un operativo en Lanús en el que se incautaron diversos elementos bélicos.

El documento de la entidad estadounidense fue enviado al Agregado Jurídico de la República Argentina y alertaba sobre una grave situación detectada en una plataforma de un videojuego en línea. El caso fue trabajado en nuestro país por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

El adolescente del sur del Conurbano bonaerense confesó mediante un chat de videojuego que quería convertirse en un “tirador real” y días más tarde agregó que pretendía realizar una masacre similar a la ocurrida en Nashville, Estados Unidos, en 2023 en la que un asesino mató a tres profesores y tres estudiantes de una escuela con una carabina semiautomática.

Realizadas las primeras averiguaciones, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora, liderado por el juez federal Federico Hernán Villena, fue el que comenzó a investigar el caso en la Argentina. Además intervino el Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) para identificar al sospechoso y desactivar la posible masacre.

En las últimas horas, agentes de la Federal realizaron un allanamiento en un domicilio de la calle Sitio de Montevideo, en Lanús Este. Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Federal incautaron dos dagas de uso militar; uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una Academia de Tiro.

Finalmente, el menor investigado y su madre fueron notificados de la formación de la causa penal.