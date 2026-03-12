El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires arrancó los trabajos de la primera etapa del nuevo edificio de aulas y talleres de Universidad de Almirante Brown, La intervención, que fue paralizada por el actual gobierno nacional, prevé el desarrollo de un edificio de dos niveles destinado de 1.076 m², consolidando nuevos espacios para el desarrollo académico, la formación técnica y la gestión universitaria.

Las obras forman parte del Programa de Infraestructura Universitaria llevado adelante por la Provincia y contempla la reactivación de 21 obras, que fueron paralizadas por el gobierno nacional, en 20 universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense, tanto de la región metropolitana como del interior.

El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrió las obras junto al diputado provincial, Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan José Fabiani, y el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini, Al respecto, Katopodis afirmó: La Universidad Nacional Guillermo Brown sigue creciendo en su propio campus. La nueva obra en la UNAB es un proyecto que había quedado frenado la Nación y que desde la Provincia de Buenos Aires decidimos retomar dentro del Programa de Infraestructura Universitaria.

Y concluyó: “Milei quiere armar otra Argentina. Nosotros defendemos lo que fue y sigue siendo un orgullo para todos: la universidad pública, gratuita y de calidad”.

El objetivo principal de la obra, que beneficiará a más de 5.500 estudiantes, es dotar a la universidad de infraestructura propia para fortalecer el dictado de clases en el campus, complementando al edificio ya inaugurado y reduciendo la cantidad de espacios alquilados en el partido de Almirante Brown.

En planta baja se dispondrán un aula-taller de 96 m², oficinas administrativas, sala de profesores, un sector colaborativo de trabajo, sala de sistemas, sala técnica, un área de cocina vinculada a la futura cafetería prevista en la Etapa 2, además de sanitarios y circulaciones con escalera y ascensor. En tanto, en el primer piso se ubicarán dos aulas-taller, un aula de mecatrónica y un aula de informática, junto con sanitarios accesibles, depósitos de taller y sala de impresión.

Su objetivo es fortalecer la infraestructura del nivel superior de educación con obras nuevas y de ampliación y refacción, como la construcción y renovación de aulas, laboratorios, talleres y auditorios, entre otras. De este modo, se busca mejorar las condiciones edilicias, extender la cobertura e incrementar las oportunidades de acceso a la educación universitaria para más de 50.000 estudiantes.