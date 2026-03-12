En el marco de las actividades por el Mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el municipio de Almirante Brown invita a los vecinos a una proyección especial de «Argentina, 1985».

La función se llevará a cabo el próximo 21 de marzo a las 20 hs en la Casa de la Cultura «Luis Sandrini», ubicada en Av. Eva Perón 1948. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

La película, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, relata la titánica labor de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo. El film reconstruye el histórico Juicio a las Juntas, un proceso judicial sin precedentes donde civiles juzgaron a los máximos responsables de la última dictadura militar, marcando un hito fundamental en la consolidación de la democracia argentina.