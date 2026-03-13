La asociación civil Tendiendo Puentes Brown organiza un festival solidario para ayudar a un niño de 7 años y vecino de Glew internado en el hospital Garrahan. Con una master class de zumba, el espectáculo en vivo de Gustavo Caballero, una clase de relax y streaching, sorteos y un cierre a toda música, la ONG formada por un grupo de vecinos, hermanos, primos y amigos organiza para el domingo 15 desde las 11 un encuentro en la Sociedad de Fomento Schulz de Burzaco (calle De Kay 1954).

En el lugar se recibirán donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares y habrá un buzón solidario para colaborar con Thiago Tapia y su familia. El niño tiene 7 años, es del barrio Kanmar de Glew y para que se conozca su historia fueron fundamentales Eva y Ramón, referentes del Centro de Jubilados La Alegría de Vivir. «Ellos impulsaron todo», resume Bárbara. Y agradece a Santiago Bernabo, Gustavo Comelli y Matías Orihuel. Ellos cedieron el club a pesar de que tenían fijada una fecha futbolística.

Nuestros Niños de Guadalupe, la Iglesia Jesucristo Roca Eterna, Sembrando Esperanza, A Todo Corazón, Merendero Angel Marilyn, Valle de Sal, Gachy de Loma Verde, Juntos por una sonrisa, entre otros, también colaboran con esta iniciativa.

“Cumplimos el rol de un estado totalmente ausente”, dicen desde la asociación civil Tendiendo Puentes, que busca integrar a voluntarios y ayudar a instituciones y personas que más lo necesitan. Es que Tendiendo Puentes se impone misiones. Desde hace un tiempo piensan en el encuentro del 15 de marzo en marzo y la próxima será techar una sociedad de fomento. “Ningún comerciante, ningún particular, nadie nos ha cerrado la puerta”, agradece Bárbara. Y dice que observa que «falta alguien que los incentive a participar, que se saquen el temor a colaborar, porque con muy poquito podemos hacemos mucho”.

Más info: @tendiendo.puentes.brown