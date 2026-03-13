Por Juanma Verón

La experimentada pugilista Ayelén “La Piru” Granadino disputará el vacante título sudamericano supermosca frente a Cinthia González, oriunda de Entre Ríos. La velada se realizará el sábado por la noche en la Federación Argentina de Boxeo (FAB). “La Piru” subirá de categoría en busca de un nuevo título en su carrera.

Ambas boxeadoras llevan tiempo sin actividad oficial. La última pelea profesional de Granadino fue en junio de 2025, cuando venció por puntos a Micaela Luján. Esa victoria le abrió la posibilidad de disputar un título mundial, aunque finalmente el combate no se concretó por demoras en la obtención de su visa.

En este sentido, Ayelén se mostró feliz por esta nueva oportunidad: “Tengo sensaciones de alegría. Hace muchos meses no peleo y se dio la chance de ir nuevamente por el título sudamericano, así que estoy contenta con el desafío”, señaló.

Para el combate del sábado, “La Piru” subirá de categoría: pasará de mosca a supermosca, lo que representa un gran desafío en su carrera boxística. Actualmente ocupa el tercer puesto del ranking mosca de la AMB y ya cuenta con un título sudamericano. Consultada sobre cómo afectará esto a su planteo de pelea, Granadino expresó que “en particular soy de boxear y no creo que cambie eso. Quizás los golpes sean más duros, pero de mi parte voy a salir a boxear”.

Con experiencia, ranking internacional y un título mundial en su historial, Granadino afrontará este sábado un nuevo desafío en el ring de la Federación Argentina de Boxeo, donde buscará sumar otro cinturón a su carrera.