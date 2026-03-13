El 5 de agosto de 2023 Juan Ignacio Encina de 30 años salió de su casa para llevar a su novia a la estación de Burzaco. Cuando estaba de regreso y en la esquina de su casa, el policía Ernesto Jorge Gerardo Montero lo confundió con un delincuente y lo mató de un balazo por la espalda. Ahora el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 de Lomas de Zamora llevará a juicio

La fiscalía lo acusa por el delito de “homicidio agravado cometido por un miembro de la fuerza de seguridad pública”, figura penal que contempla la pena de prisión perpetua. Pese a la gravedad de la imputación y a la pena prevista, Montero enfrentará el juicio en libertad.

El hecho ocurrió el 5 de agosto de 2023, alrededor de las 7.30, en la esquina de Estrecho de Beagle y España, en la localidad de Burzaco. De acuerdo con la investigación, Ernesto Jorge Gerardo Montero regresaba a su vivienda vestido de civil cuando dos personas, un hombre y una mujer que circulaban en una moto, intentaron asaltarlo. En esa situación, el efectivo policial realizó un disparo intimidatorio con su arma reglamentaria. Se trataba de una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa modelo Thunder, lo que provocó que los sospechosos escaparan del lugar.

Instantes después, una segunda moto pasó cerca de Montero. El conductor era Juan Ignacio Encina, a quien el efectivo habría confundido con cómplice de los asaltantes y le disparó con la misma arma. Tras el ataque, trasladaron a Encina al hospital Oñativia de Rafael Calzada, donde quedó internado en estado crítico luego de ser operado. Días más tarde, el joven padre de una nena de 6 años murió a causa de la herida de bala.

“Ahora vengo mamá”, le había dicho Juan a Nora cuando sacó la moto para llevar a su novia a la estación a las 7:20 de la mañana. A los 10 minutos Nora escuchó dos disparos. “¡Mamá abrime, ayudame!”, le gritaba Juan, ya herido, a su madre para que le abra la puerta rápido. “Abro la puerta y venía Juan entrando y atrás venía el policía. Juan no se dio cuenta quien le había disparado. Yo le pregunté que le pasó y él me dijo que le dispararon, pero no sabía quién había sido”, relato su mama Nora, a distintos medios recordando ese tremendo episodio.

A los pocos minutos, se enteró de que Jorge, después de acompañarlos al hospital, confesó el crimen en la comisaría N°2 de Burzaco. “Me dijeron que le disparó pensando que era una moto de apoyo de la primera moto. ‘Me confundí, no sabía que era mi vecino’, les dijo”, explicó Nora que consiguió que el caso se elevara a juicio.

Hasta el día de hoy, la madre no entiende por qué el policía atacó a quemarropa a su hijo. “A la primera moto, que eran dos personas, él hace un disparo al piso, no les disparó a matar como le disparó a Juan“, contó al portal TN la mamá de la víctima.

Las audiencias serán del 7 al 9 de abril. El policía legará al juicio en libertad. Está acusado “homicidio agravado por resultar el autor miembro de la fuerza de seguridad