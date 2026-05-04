Durante los días 24, 25 y 26 de abril de 2026, se llevó a cabo con éxito la Certificación Nacional de Perros de Búsqueda y Rescate de Almirante Brown. Organizado por la Dirección Nacional de Planificación y Gestión de Animales de Apoyo Profesional, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, contó con la convocatoria de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios (ANB).
Las actividades se centralizaron en puntos estratégicos del municipio para garantizar el máximo nivel de realismo y exigencia técnica: la Granja Municipal de Almirante Brown funcionó como punto de encuentro y sede para las instancias de obediencia, el Hogar Israelita de Ancianos fue el espacio destinado a las pruebas específicas de búsqueda y el Polideportivo Municipal de Almirante Brown ofició de Centro de logística, comidas y alojamiento para las delegaciones y binomios participantes.
La certificación se dividió en etapas correlativas que pusieron a prueba la preparación de los equipos: el viernes 24 de abril se pusieron a prueba tres ítems: obediencia, sociabilidad y restos humanos. «Los binomios del Cuartel de Wilde y del Cuartel Central de Villa Gesell demostraron un excelente nivel de control, aprobando la instancia de obediencia y sociabilidad, lo que les permitió avanzar a las pruebas de búsqueda específicas», contaron los Bomberos de Almirante Brown.
Dos binomios representantes de la Federación Pampeana participaron de la evaluación de búsqueda de restos humanos bajo superficie. Ambos equipos realizaron un buen desempeño, demostrando control y oficio en la prueba, aunque en esta oportunidad no alcanzaron a superar la evaluación.
El sábado 25 de abril se evaluó búsqueda en estructuras, donde se evaluaron las especialidades de búsqueda de personas con vida y restos humanos en estructuras colapsadas, o sea, en caso de derrumbes por ejemplo. Se destaca especialmente el desempeño del Binomio de Bomberos Voluntarios de Pilar, que logró localizar con éxito a 3 víctimas en dos áreas distintas. Gracias a este logro, han obtenido su ingreso formal al Registro Único de Binomios Operativos (RUBO) del Ministerio de Seguridad.
A pesar de un desempeño técnico destacable, los binomios de Wilde y Villa Gesell no lograron concretar la localización del total de las víctimas en esta fase. Sin embargo, su participación subrayó el alto nivel de exigencia que caracteriza a estas evaluaciones nacionales.
El evento no solo sirvió para validar capacidades operativas, sino también para fortalecer los lazos entre las Fuerzas de Seguridad, ONGs y el Sistema Nacional de Bomberos. La camaradería y el profesionalismo fueron el eje central de este encuentro, demostrando el compromiso inquebrantable de todos los participantes con la seguridad y el servicio a la comunidad.