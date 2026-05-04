​Durante los días 24, 25 y 26 de abril de 2026, se llevó a cabo con éxito la Certificación Nacional de Perros de Búsqueda y Rescate de Almirante Brown. Organizado por la Dirección Nacional de Planificación y Gestión de Animales de Apoyo Profesional, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, contó con la convocatoria de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios (ANB).

​Las actividades se centralizaron en puntos estratégicos del municipio para garantizar el máximo nivel de realismo y exigencia técnica: la ​Granja Municipal de Almirante Brown funcionó como punto de encuentro y sede para las instancias de obediencia, el ​Hogar Israelita de Ancianos fue el espacio destinado a las pruebas específicas de búsqueda y el Polideportivo Municipal de Almirante Brown ofició de Centro de logística, comidas y alojamiento para las delegaciones y binomios participantes.

​La certificación se dividió en etapas correlativas que pusieron a prueba la preparación de los equipos: el viernes 24 de abril se pusieron a prueba tres ítems: obediencia, sociabilidad y restos humanos. «​Los binomios del Cuartel de Wilde y del Cuartel Central de Villa Gesell demostraron un excelente nivel de control, aprobando la instancia de obediencia y sociabilidad, lo que les permitió avanzar a las pruebas de búsqueda específicas», contaron los Bomberos de Almirante Brown.

​Dos binomios representantes de la Federación Pampeana participaron de la evaluación de búsqueda de restos humanos bajo superficie. Ambos equipos realizaron un buen desempeño, demostrando control y oficio en la prueba, aunque en esta oportunidad no alcanzaron a superar la evaluación.

​El sábado 25 de abril se evaluó búsqueda en estructuras, donde se evaluaron las especialidades de búsqueda de personas con vida y restos humanos en estructuras colapsadas, o sea, en caso de derrumbes por ejemplo. ​Se destaca especialmente el desempeño del Binomio de Bomberos Voluntarios de Pilar, que logró localizar con éxito a 3 víctimas en dos áreas distintas. Gracias a este logro, han obtenido su ingreso formal al Registro Único de Binomios Operativos (RUBO) del Ministerio de Seguridad.

​A pesar de un desempeño técnico destacable, los binomios de Wilde y Villa Gesell no lograron concretar la localización del total de las víctimas en esta fase. Sin embargo, su participación subrayó el alto nivel de exigencia que caracteriza a estas evaluaciones nacionales.

​El evento no solo sirvió para validar capacidades operativas, sino también para fortalecer los lazos entre las Fuerzas de Seguridad, ONGs y el Sistema Nacional de Bomberos. La camaradería y el profesionalismo fueron el eje central de este encuentro, demostrando el compromiso inquebrantable de todos los participantes con la seguridad y el servicio a la comunidad.