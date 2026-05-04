Un violento enfrentamiento de pareja en la localidad de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, terminó en tragedia este viernes. La víctima fue Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, quien murió a causa de múltiples puñaladas que le propinó su novia minutos después de que él le cortara la cara con el filo de una botella de cerveza rota.

Una pelea entre una pareja en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, terminó con un hombre muerto y una mujer detenida pocas horas después de darse a la fuga.

Según los testimonios recolectados y las fuentes judiciales, la pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas cuando se desató una pelea, una situación que, de acuerdo con los vecinos, era frecuente entre ambos. En medio de la gresca, Ríos rompió una botella de cerveza y le provocó un corte en la mejilla a la mujer. La reacción de la agresora fue inmediata: le arrebató un cuchillo que el hombre portaba y le asestó múltiples puñaladas.

A pesar de que los vecinos intervinieron para separarlos, la mujer logró darse a la fuga tras el ataque.

La victima, por su parte, fue trasladado con vida a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en el cruce del Camino Presidente Juan Domingo Perón —conocido como Camino Negro— y la calle Recondo, pero murió minutos después.

Tras el crimen, efectivos de la comisaría 7ª, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y el área de Inteligencia Criminal llevaron adelante un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja. En la tarde de este viernes, sus propios hijos llamaron a la policía para informar que su madre se encontraba en el domicilio y que tenía intenciones de entregarse. Personal policial se presentó en el lugar y procedió a su detención.