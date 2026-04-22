El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de varios audios del neurocirujano Leopoldo Luque. Las grabaciones, presentadas en plena audiencia, generaron un fuerte impacto y expusieron el clima interno previo al fallecimiento del ídolo y desataron una crisis de llanto de Giannina, que declaró durante seis horas.

Entre todos los fragmentos, hubo uno que concentró la atención por su dureza. Según se escuchó en la sala, Luque habría dicho: “Es una hija de puta, tengo unas ganas de decirle ‘mirá gorda andá a cuidar a tu papá y si no te quiere recibir jodete’”.

Además del mensaje más polémico, se difundieron otros audios que aportan contexto sobre la situación médica de Maradona y la postura de Luque. En uno de ellos, el médico hablaba sobre la necesidad de ordenar la documentación: explicaba que iba a “armar una historia clínica bien armada” con fechas y detalles del seguimiento del paciente.

También se escuchó una declaración clave sobre su responsabilidad profesional. Allí, Luque señalaba que no se consideraba responsable, pero que, ante un posible conflicto con la familia, era fundamental tener todos los papeles en regla.

Finalmente, otro audio reveló que buscaban dejar constancia formal del tratamiento: planteaba hacer firmar a Maradona un consentimiento donde se explicaran los riesgos, la necesidad de asistencia en salud mental y las consecuencias de continuar con el consumo de alcohol.

La difusión de estos audios tuvo un fuerte efecto en Gianinna Maradona, quien se quebró en plena audiencia. La escena reflejó la tensión que atraviesa el proceso judicial. El material fue incorporado por el abogado Fernando Burlando, mientras que desde la defensa hubo una reacción inmediata. Vadim Mischanchuk advirtió que Gianinna podría autoincriminarse y mencionó la figura de abandono de persona, lo que elevó aún más el conflicto, siempre de acuerdo al medio citado.