El domingo 26 de abril Adrogué será sede de una nueva jornada de recreación histórica. El evento, denominado «Otoño Medieval», se llevará a cabo en el complejo Castelforte, ubicado en Leonardo Rosales 1512, de 12 a 19 horas. La actividad es organizada por el grupo @SomosMedievales y contará con entrada libre y gratuita para todo el público.

Durante la tarde, los asistentes podrán observar diversas disciplinas de época. Se realizarán exhibiciones de herrería en vivo, donde se mostrarán técnicas de forjado tradicionales, y habrá sectores destinados a la práctica de arquería. Asimismo, se desarrollarán combates de soft combat, una modalidad recreativa que utiliza réplicas de armamento medieval para demostraciones de duelo.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la herrería en vivo, donde maestros artesanos mostrarán cómo se forjaba el hierro bajo el calor de las brasas. Además, el ambiente estará custodiado por fogones encendidos que, al caer la tarde, prometen brindar el marco perfecto para el misticismo del evento.

La banda sonora del encuentro estará a cargo de agrupaciones de música temática, destacándose la participación de Metal Warriors, quienes traerán la potencia del género para electrizar la tarde de Adrogué.

En cuanto a la gastronomía, el menú principal incluirá:

Chivitos a la parrilla y platos de olla como estofados.

Bebidas temáticas y cervezas artesanales.

Sabores intensos diseñados para recrear los banquetes de la época.

El evento no requiere inscripción previa.