En un contexto económico complejo a nivel nacional, el municipio de Almirante Brown puso en marcha una nueva política pública orientada a sostener la actividad comercial y cuidar el poder adquisitivo de los vecinos. Se trata de la promoción «Pizza Libre», que funcionará todos los jueves de otoño.
La propuesta permite acceder a un menú de pizza libre más bebida por un valor de $18.000, unificando precios en locales gastronómicos de distintas localidades del partido. Desde la organización destacaron que el objetivo es ofrecer una alternativa de esparcimiento accesible para las familias y, simultáneamente, apuntalar las ventas del sector gastronómico browniano.
Los comercios donde se puede aprovechar la promoción son:
ADROGUÉ
- Nuevo Tempo: Bartolomé Mitre 997
- Maria Bonita: Bartolomé Mitre 1195
- The Mitre: Bartolomé Mitre 1171
- Filomena: Esteban Adrogué 1102
- Plaza Esteban: Plaza Esteban Adrogué 31
- Mocca: Plaza Brown 303
- Mardiros: Pellerano 726
- Pepperino: Av. San Martín 1300
- Pizzas La Europea: Av. San Martín 804
BURZACO
- Polaris: Adolfo Alsina 1050
- Pepperino: Presidente Perón 812
LONGCHAMPS
- Dalmasetto: Chiesa 708 (Esq. Belgrano)
JOSÉ MÁRMOL
- Pizzas La Europea: Bartolomé Mitre 1901
RAFAEL CALZADA
Aldorado: Av. San Martín 3541