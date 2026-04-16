Luego de que en los últimos días se registraran numerosas amenazas en distintas escuelas del AMBA, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con la Justicia, avanza con investigaciones y allanamientos para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.En ese marco, en el Partido de Almirante Brown se concretó un allanamiento en la vivienda de un alumno de San Francisco Solano que había realizado una amenaza de tiroteo escolar mediante una inscripción en el baño del establecimiento educativo al que concurre.

El procedimiento se llevó adelante tras la activación de los protocolos correspondientes y arrojó resultado negativo en cuanto a la presencia de armas de fuego.

Asimismo, en el distrito se detectaron pintadas de características similares en al menos otros dos establecimientos educativos, situación que derivará en nuevos allanamientos en los próximos días en el marco de las investigaciones en curso.

El hecho mencionado se registró en la Escuela N° 58, de Solano, donde autoridades advirtieron una inscripción en los azulejos del baño de varones, realizada con fibra negra, que hacía referencia a un presunto “tiroteo escolar” con fecha consignada y contenía el nombre y apellido de un alumno.

Tras constatar la situación, la dirección del establecimiento realizó la denuncia correspondiente. Intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Joven de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Verónica Verardo, que dispuso medidas investigativas para determinar responsabilidades.

En ese contexto, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio del estudiante identificado, mientras que de forma preventiva también se realizó un control en el ingreso escolar, con revisión de mochilas junto a las autoridades del establecimiento, finalizando el operativo sin novedades.

Desde el Municipio de Almirante Brown indicaron al respecto que este tipo de acciones, aun cuando puedan parecer una broma, constituyen hechos de extrema gravedad que activan la intervención judicial y policial, generando consecuencias para quienes las realizan y su entorno familiar.