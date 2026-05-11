Músicos, actores y figuras centrales de la cultura argentina ratificaron su convocatoria a la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se llevará a cabo este martes 12 de mayo. El llamado se realizó a través de un video difundido por el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde personalidades del espectáculo explicaron la importancia de defender el sistema educativo nacional.

Entre las voces más destacadas se encuentra la de la conductora y vecina de Almirante Brown, Lizy Tagliani. La humorista, que cursa la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), aportó un testimonio cargado de emotividad sobre el ascenso social.

«Yo estoy estudiando y estoy cumpliendo el sueño de una nena que tenía siete años y le preguntaba a su mamá: ‘¿Yo algún día podré ir a la facultad?’. ‘Sí, claro, todos van a la facultad’, le respondió ella», relató Lizy, quien frecuentemente resalta el rol de la universidad pública en el Conurbano para quienes son primera generación de estudiantes universitarios.

El eje central de la movilización es la exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). Cabe recordar que esta normativa busca garantizar la actualización de las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las altas casas de estudio y una recomposición salarial para los docentes y no docentes, quienes han denunciado una pérdida crítica de su poder adquisitivo frente a la inflación.

La marcha del martes representa la cuarta gran movilización del sector educativo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en un contexto de máxima tensión entre el Poder Ejecutivo y los rectores de las universidades nacionales.

Desde la zona sur, la comunidad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora —donde estudia la propia Tagliani— se prepara para una participación masiva. Se espera que las diferentes facultades (Derecho, Económicas, Sociales, Ingeniería y Agrarias) concentren en sus sedes antes de marchar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

LLos referentes de la cultura se hicieron eco del pedido de la comunidad educativa, subrayando la importancia de mantener una educación pública, gratuita y de calidad. La marcha se realizará este martes 12 de mayo desde las 14 h en Av. de Mayo y Salta. Es la cuarta marcha que se realiza desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Desarrollarán actos y movilizaciones simultáneas en las principales plazas de todas las provincias del país.