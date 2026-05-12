El Municipio de Almirante Brown informó que en las últimas jornadas la Policía Bonaerense está reforzando los operativos preventivos y de saturación policial en las distintas localidades y barrios del distrito. Por estas horas esas acciones se focalizaron en la localidad de Longchamps con la intervención de los grupos UTOI, GAD, GPM, UPPL y la Policía de Seguridad.

Los operativos contaron con la participación de efectivos de la Policía Bonaerense, Fuerzas Especiales, móviles y motos policiales de alta cilindrada, e incluso de helicópteros policiales con el objetivo de fortalecer la prevención de ilícitos en todas sus modalidades y desalentar especialmente el accionar de motochorros. Además, intervino personal de Tránsito del Municipio realizando controles vehiculares.

Los despliegues forman parte de los operativos de saturación definidos a partir del Mapa de Calor elaborado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, una importante herramienta que permite focalizar los recursos en sectores estratégicos del distrito. Trascendió que se extenderán a más localidades y barrios.

Cabe recordar que, en los últimos días, con el objetivo de seguir fortaleciendo las tareas de prevención y seguridad en todo el distrito, se inauguró en Ministro Rivadavia una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) con 150 nuevos efectivos. Además, en el barrio Santa Ana de Glew se puso en funcionamiento una nueva base del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), integrada por 60 agentes especializados.

A esto se suma la reciente incorporación de nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención del delito y la puesta en funcionamiento de dos ambulancias de alta complejidad.