El próximo sábado 16 y domingo 17 de mayo, la Granja Educativa Municipal abrirá sus puertas para una nueva edición de la ExpoFeria de Brown. El evento, que se ha consolidado como un punto de encuentro clave para la comunidad, comenzará a las 10 hs. en el predio ubicado en Juan B. Justo 1000.

La jornada contará con una amplia oferta para las vecinas y vecinos. Los asistentes podrán recorrer la Feria de Productores Rurales, donde se ofrecerán productos de campo, quesos, miel, embutidos y verduras agroecológicas. Además, participarán cooperativas florícolas y viveristas locales, junto a una variada Feria de Emprendedores que incluirá desde artesanías y cerámica hasta tecnología en impresión 3D.

Para quienes busquen disfrutar de la cocina local, la ExpoFeria dispondrá de un circuito gastronómico con diversas propuestas y un patio de comidas dulces. Asimismo, el Auditorio del predio será sede de charlas abiertas para todo público durante ambos días.

Shows Musicales en vivo

El escenario principal será el epicentro de la cultura con una cartelera de artistas locales confirmada para las dos jornadas:

Sábado 16: Se presentarán Juan Sosa, La Doña Leo y Facu Giménez.

Se presentarán Juan Sosa, La Doña Leo y Facu Giménez. Domingo 17: Será el turno de Método Nakache, Burrock y el cierre tropical de Tutymix Cumbia.

El evento es organizado por el Municipio de Almirante Brown a través del Instituto Municipal de las Culturas y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, promoviendo un espacio de encuentro familiar con entrada libre y gratuita.