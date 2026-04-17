A un año del fallecimiento del Papa Francisco, realizarán un homenaje bajo el nombre nombre “Francisco: el pueblo y la construcción de un proyecto común”. Será el 21 de abril a las 17.30 en el Centro Juventud Unida de Fiorito, en Filardi y Canadá, de esa localidad de Lomas de Zamora. También se presentará el libro “Francisco y la filosofía de la liberación”, fruto de una investigación del Instituto Manuel Ugarte, de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

La actividad busca generar un espacio de reflexión y encuentro en torno al pensamiento, legado y dimensión histórica de Francisco, destacando su vínculo con el pueblo y su aporte a la construcción de un proyecto colectivo basado en la justicia social, la solidaridad y la dignidad humana.

«Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales», dijera Francisco en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

El encuentro es impulsado por la concejala lomense Paula Montenegro y contará con la presencia de Facundo Pascutto, de la Fundación Economía de Francisco; y de Matías Mattalini, docente investigador de la UNLa, copresidente del Movimiento Políticos por la Unidad y uno de los coordinadores del libro que se lanzará.

Espectáculo de música eléctrica en Plaza de Mayo

Este sábado el Padre Guilherme, quien es reconocido a nivel internacional por fusionar música electrónica con un mensaje espiritual, dará un show abierto y gratuito en la Plaza de Mayo para convocar a las nuevas generaciones.La convocatoria para este homenaje está prevista para las 18 en un evento organizado por la Asociación Civil Miserando, que combinará música, espiritualidad y encuentro comunitario, tendrá una duración estimada de dos horas.

Una misa será en la Basílica de Luján

En el marco de los homenajes para Francisco, los obispos argentinos convocaron a una misa conmemorativa que se celebrará a las 17 del martes 21 de abril en la Basílica Nuestra Señora de Luján y que estará presidida por Monseñor Marcelo Colombo, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

«A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado», señalaron desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a la vez que indicaron que, quienes no puedan asistir, podrán verla por YouTube.

Acerca de ellos el Episcopado indicó: “Invitamos a todo el Pueblo de Dios a participar de esta celebración, ya sea de manera presencial o a través de la transmisión en redes sociales y el canal oficial de YouTube del santuario de Luján, para vivir juntos este tiempo de fe, gratitud y esperanza”.

García Cuerva dará una misa en honor al papa Francisco en Flores

El Arzobispado de Buenos Aires invitó a la Santa Misa que se celebrará el martes 21 de abril y la Eucaristía, presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires, se iniciará a las 20 en la Basílica de San José de Flores situada en la Avenida Rivadavia 6950, en la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un templo emblemático del barrio Flores inaugurado en 1831 y reconocido por el cariño que Jorge Mario Bergoglio le tenía, mientras que, según se informó, la misa, que será transmitida en vivo por Canal Orbe 21, invita a toda la comunidad arquidiocesana a unirse en oración por el eterno descanso del papa Francisco, recordando su legado de misericordia, servicio y amor por la Iglesia universal.