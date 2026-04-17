El Municipio de Almirante Brown, a través del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, confirmó la realización de nuevas jornadas de castración gratuita para perros y gatos en la localidad de San José. Los operativos se llevarán a cabo durante la segunda quincena de abril en dos puntos estratégicos del barrio.

Cronograma y Ubicaciones

Las jornadas están programadas para comenzar a las 7:30 hs, respetando estrictamente el orden de llegada hasta completar el cupo de 50 animales por día.

Del 20 al 24 de abril: Sociedad de Fomento Martin Arín (Bynnon esquina San Juan).

Sociedad de Fomento Martin Arín (Bynnon esquina San Juan). Del 27 al 30 de abril: Capilla Jesús Buen Pastor (Nother 5755, entre Santa Ana y El Tordo).

Requisitos obligatorios para la cirugía

Para garantizar la seguridad de las mascotas y la eficiencia del servicio, las autoridades detallaron una serie de requisitos preventivos:

Edad y estado: Se castran animales a partir de los 5 meses de edad . Se informó que aquellas hembras que se encuentren preñadas o en celo también podrán ser intervenidas.

Se castran animales a partir de los . Se informó que aquellas hembras que se encuentren preñadas o en celo también podrán ser intervenidas. Ayuno: Es indispensable que los animales cuenten con 12 horas de ayuno total (tanto de sólidos como de líquidos) antes de la cirugía para evitar complicaciones.

Es indispensable que los animales cuenten con (tanto de sólidos como de líquidos) antes de la cirugía para evitar complicaciones. Traslado seguro: * Gatos: Deben ser trasladados obligatoriamente dentro de una bolsa de red (tipo cebollera) y, preferentemente, en un transportador ventilado con una manta. Perros: Deben concurrir con collar y correa.

* Deben ser trasladados obligatoriamente dentro de una (tipo cebollera) y, preferentemente, en un transportador ventilado con una manta. Asistencia: Se registrará a una sola mascota por persona. En caso de llevar más de un animal, el responsable deberá concurrir con un acompañante.

Todos los vecinos deben llevar una manta por cada animal para el proceso de recuperación inmediata tras la operación.

Desde el Centro de Sanidad Animal destacaron que estas jornadas buscan facilitar el acceso de los vecinos a un servicio de salud veterinaria y cuidado de las mascotas del distrito.