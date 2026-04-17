«Vinimos a compartir la experiencia de Colectivo Ambiental, pero también a poner en valor algo fundamental: la relación entre salud y ambiente, porque en un ambiente sano hay salud de calidad», dice Lorena Rojas, la encargada de Salud y Educación en la cooperativa Colectivo Ambiental, una organización nacida en Brown y que por estos formó parte del CoSaPro (Congreso Provincial de Salud), donde presentaron la investigación «Problemáticas de salud en el sector cartonero», en jornadas sanitarias organizadas en Mar del Plata.

Hasta allí llevó su experiencia esta cooperativa que recolecta, clasifica y trata residuos domiliarios en más de 7000 casas de Almirante Brown. «Desde la cooperativa trabajamos en la concientización sobre la separación de residuos, para evitar que terminen en el entierro y sigan generando contaminación. Y al mismo tiempo, acompañamos a nuestros compañeros y compañeras garantizando el acceso a la salud, articulando con hospitales públicos y CAPS de Almirante Brown», cuenta Lorena.

«Como Colectivo Ambiental vamos a ampliar, a trabajar áreas de salud. Compañeras se están capacitando en promotoras de salud comunitaria. Eso se trató aquí; la importancia de las promotoras de salud en la atención primaria, articulando con la comunidad para concientizar».

La cooperativa Colectivo Ambiental, nacida en Rafael Calzada con el objetivo de poner otra vez en ciclo el material que se descartaba para luego ser enterrado tiene nueve puntos de recolecciones en distintos barrios de Almirante Brown: Barrio Libertad, Altos del Castillo, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole, San Gerónimo, San José, Barrio 2 de abril y San Javier.

«En cuanto a la cooperativa, seguimos trabajando y sosteniendo las recolecciones programadas, con el compromiso de siempre», dijeron las integrantes de Colectivo Ambiental.

Para contactarte con Colectivo Ambiental: https://www.instagram.com/colectivo_ambiental_/