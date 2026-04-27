El próximo 29 de abril, en el marco del Día del Animal, la solidaridad tendrá sabor a helado. La reconocida heladería La Veneciana anunció una campaña benéfica en conjunto con Patitas Glew, la organización local dedicada al rescate y rehabilitación de animales en situación de vulnerabilidad.

Desde su fundación en 2016, Patitas Glew se dedica incansablemente al rescate de animales abandonados. Su labor no termina en el rescate: el equipo se encarga de la recuperación sanitaria, alimentación y refugio de los animales hasta que logran ser adoptados por una familia definitiva.

Desde La Veneciana expresaron que esta iniciativa nace del deseo de multiplicar los «momentos de felicidad», un concepto que, aseguran, se ve reflejado en el cambio de vida de un animal rescatado. «Sabemos que detrás de cada rescate empieza algo nuevo. Queremos que cada compra se convierta en una ayuda real para que más animales vuelvan a confiar en el amor de una familia», señalaron desde la firma.

Cómo colaborar

La dinámica de la campaña es directa y busca involucrar a toda la comunidad. Durante la jornada del 29 de abril por cada 1/4 kilo de helado que los clientes compren durante todo el miércoles, la heladería destinará una donación para sostener la estructura de Patitas Glew. Los fondos son vitales para la organización, que actualmente enfrenta los costos de alimentación, atención veterinaria y medicación de los animales rescatados del abandono.

La acción no estará limitada a una zona, sino que se aplicará en la totalidad de sus sucursales. Esto incluye puntos estratégicos como Lomas de Zamora, Adrogué, Lanús, Canning, Monte Grande y también sus locales en la Ciudad de Buenos Aires (Olleros y Puerto Madero).

Para quienes deseen conocer más sobre la labor de los rescatistas o ver las historias de los animales disponibles para adopción, pueden seguir la cuenta oficial de Instagram: @patitasglew.

Esta alianza demuestra que con un pequeño aporte individual se puede generar un impacto colectivo, permitiendo que Patitas Glew continúe con su misión de transformar el destino de cientos de animales de la calle.