«Carrefour sigue incumpliendo», resume Maximiliano Gocki, empleado del Maxi Carrefour de Burzaco y vecino de Barrio Lindo, que desde que ganó el segundo juicio que lo reinstala por segunda vez en su puesto laboral, lucha para que la compañía le permita el ingreso al local del cual lo echaron dos veces por ejercer la representación sindical de sus compañeros. Ahora la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la sentencia de primera instancia. «Yo me sigo presentando pero la empresa me niega como empleado y niega mi ingreso», le dice a Brown On Line.

El caso Goki es también el de muchos trabajadores. «En la era Milei las empresas no acatan las órdenes judiciales, no acatan las reincoporaciones por llevar a cabo despidos discriminatorios y los empleados no tenemos forma de enfrentar esa situación», describe Gocki, que además es una persona muy comprometida con las problemáticas de trabajadores de distintas empresas.

El 31 de octubre de 2025 el Juzgado del Trabajo 77 ordenó la reinstalación de Maximiliano en su puesto de trabajo, pero al presentarse en su horario normal, la empresa no le permitió el ingreso. En su presentación Gocki, vecino del Barrio Lindo, dijo que fueron violentados sus derechos sindicales, con cuatro testigos que apoyaron sus dichos. La maniobra de fondo intenta impedir la participación de Maxi en las elecciones sindicales del SECAB (Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown), donde se postulaba como candidato opositor a la burocracia encabezada por Gabriel Esteban Monteiro.

«La vengo peleando desde noviembre y la empresa se la pasa apelando ante la justicia. Estoy esperando que Carrefour cumpla con la key. La justicia ya me dio la razón».

«Fui despedido en 2023 por participar en una asamblea y denunciar las precarias condiciones laborales que teníamos en el local de Burzaco. Fui despedido y reincorporado junto con mi compañero Rodrigo Coliqueo. Hubo más despidos en complicidad con el sindicato, pero esos compañeros no tuvieron la misma suerte que nosotros», le dice a Brown On Line.

“Yo no me voy a callar: quiero que se sepa cómo funcionan las presiones, los laberintos y las maniobras que buscan agotar a quien reclama lo que le corresponde. Porque cuando frenan mi expediente, nos están negando justicia a todos”.

El 2 de septiembre de 2025, luego de que Maxi enviara una carta documento pidiendo recuperar su afiliación sindical, fue despedido otra vez. «Estamos en lucha y quiero decirles a todos que seguimos peleando, peleamos contra titanes, con la complicidad del sindicato que nos entregan, hay que dar la pelea. hablen, vayan, luchen, vamos a seguir y a resistir y luchar», dijo Gocki.