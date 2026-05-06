La fiscal Cecilia Incardona solicitó la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. La medida fue dispuesta luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria a la que había sido citado este martes por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lo que agravó su situación procesal.

Los investigadores consideran a Vallejo como una pieza central en una estructura que habría operado a través de la financiera con vínculos en el fútbol argentino, incluyendo relaciones comerciales con la AFA y distintos clubes. Según las denuncias, el dinero facilitado por Sur Finanzas a distintos clubes con dificultades económicas habría servido presuntamente para lavado de activos.

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

Vallejo, vecino de Adrogué, debía presentarse a indagatoria este martes desde las 10, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol.