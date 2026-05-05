Conseguir diez o doce jugadores para el partido de la semana suele ser un desafío, pero encontrar a alguien dispuesto a ponerse los guantes es, para muchos, una misión imposible. Bajo esa premisa nació Arqueros YA, una plataforma diseñada para resolver el dilema que amarga a miles de grupos de amigos: el puesto vacío bajo los tres palos.

Tecnología al servicio del fútbol amateur

La propuesta es directa y efectiva. A través de una base de datos que ya supera los 700 futbolistas amateur registrados, la web permite solicitar un guardameta de forma rápida y confiable en La Plata y todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

«Es difícil conseguir un arquero, y más difícil conseguir uno bueno. Que se baje a último momento o que llegue tarde son problemas comunes; nosotros vinimos a resolver eso», explican los creadores del sitio.

¿Cómo funciona el «fichaje» express?

El proceso de reserva es simple. El usuario ingresa al sitio online y completa un formulario con los datos clave: día, horario, zona y formato del partido (fútbol 5, 7, 8 u 11). Con esta información, el sistema utiliza la geolocalización para buscar al candidato ideal que viva más cerca de la cancha, asegurando que el traslado no sea un impedimento para la puntualidad.

Una vez seleccionado el perfil, la plataforma confirma la disponibilidad y facilita el contacto directo. «Te buscamos al ideal, lo confirmamos y listo: a jugar», resumen sus impulsores.

Calidad y compromiso bajo el arco

Uno de los mayores temores al convocar a un desconocido es su desempeño. Por eso, la plataforma hace hincapié en que sus perfiles son reales y verificados. Muchos de los arqueros registrados cuentan con nivel competitivo y participan regularmente en torneos, lo que garantiza que el equipo no solo complete el listado, sino que cuente con alguien que realmente disfruta y conoce la posición.

Logística y costos

El valor del servicio no es fijo; varía según el formato del encuentro y la ubicación geográfica. El precio final —que incluye el pago al jugador y la gestión de los reclutadores— se acuerda previamente a la confirmación. Aunque la web resuelve urgencias de último minuto, la recomendación para los equipos es realizar el pedido con algunos días de antelación para asegurar el perfil más apto.

En un contexto donde la tecnología busca solucionar cada aspecto de la vida cotidiana, el fútbol de amigos encontró su aliado estratégico. Con cientos de inscriptos y una red que no para de crecer, la plataforma garantiza que, a partir de ahora, la pelota siempre pueda rodar.