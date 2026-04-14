El Municipio de Almirante Brown puso en marcha este lunes en la localidad de Longchamps el nuevo programa “Brown Suma”, una iniciativa destinada a acercar obras y servicios a los distintos barrios del distrito.

La propuesta comenzó en los barrios «Las Lilas» y «14 de Febrero», donde se desplegaron numerosas intervenciones integrales con la participación de todas las áreas municipales.

En ese marco, se están llevando adelante trabajos de consolidado y mejorado de calles, reparación de cruces de caños y zanjeos, despeje de árboles y forestación, además del arreglo y colocación de luminarias.

Asimismo, se brindan servicios de vacunación de calendario, atención de Zoonosis Brown, asesoramiento en regularización dominial, recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y charlas de concientización vial en el marco del programa “Mi Primera Licencia”.