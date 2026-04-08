El Municipio de Almirante Brown avanza con obras de pavimentación de hormigón en dos calles de la localidad de Longchamps, con el objetivo de mejorar la circulación y potenciar la conectividad en la zona, tras la inauguración del paso bajo nivel de Diehl.

En ese marco, se ejecutan trabajos en la calle Motti de Tieghi, entre Catamarca y la avenida Hipólito Yrigoyen. También se interviene la calle Provincia del Chaco, entre Carlos Diehl y Motti de Tieghi. Estas intervenciones, que se desarrollan en proximidad al nuevo paso bajo nivel, apuntan a agilizar el tránsito y optimizar la circulación vehicular en la zona.

En paralelo, desde el Municipio informaron que continúan avanzando con el Plan Integral de Mejora de Calles, con trabajos de bacheo en hormigón, asfalto y adoquinado, además de tareas de mejorado y consolidado.

Algunas de las zonas donde se realizaron mejoras en los últimos días son Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís, Claypole, José Mármol, Adrogué y Longchamps, siempre con el objetivo de optimizar la transitabilidad y la seguridad vial de todos los vecinos.