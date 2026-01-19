Vecinos y vecinas de Adrogué se encuentran en plena búsqueda de Moro, un perro de 14 años que se perdió en los últimos días y cuya situación genera creciente preocupación debido a su edad y estado de salud. Se lo vio el domingo por la zona de Burzaco, cerca de las calles Joaquin V Gonzalez y Fader.

Moro es un perro de pelaje completamente negro, con la punta del hocico blanca producto de la edad y una pequeña mancha blanca en el pecho. Al momento de perderse llevaba puesto un collar de cadena plateado. Según informaron sus dueños, el animal tiene la audición y la visión disminuidas, lo que dificulta que pueda orientarse o regresar por sus propios medios.

De acuerdo a los testimonios recogidos, Moro se perdió inicialmente en la zona del Boulevard Shopping y posteriormente habría sido visto por vecinos en el centro de Adrogué, lo que refuerza el pedido de colaboración para ampliar la búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

La familia solicita que, ante cualquier dato o si alguien logra retenerlo para resguardarlo, se comuniquen de manera urgente con Ludmila al teléfono +54 9 11 3385-5699.

La colaboración de la comunidad resulta clave para que Moro pueda regresar sano y salvo a su hogar.