Brown de Adrogué continúa trabajando intensamente en el armado de su plantel profesional para afrontar la exigente temporada de la Primera B, con el firme objetivo de recuperar su lugar en la Primera Nacional. Bajo la dirección técnica de Pablo Nieva, el conjunto de Adrogué ha concretado en los últimos días una serie de incorporaciones clave que buscan equilibrar la experiencia con la proyección juvenil.

Entre las caras nuevas destaca el regreso al país de Facundo Ferrario, volante de 24 años formado en Barracas Central que viene de sumar minutos en el Cannara de la Serie D de Italia. A él se suma el defensor Valentín Cabrejas, un lateral izquierdo de 22 años con pasado reciente en All Boys que también ofrece la variante de desempeñarse por el lateral derecho. Asimismo, la institución anunció la llegada de Fabrizzio Carrizo, mediocampista procedente del Boston River de Uruguay, y del joven arquero Juan Bourquin, quien llega desde Huracán para pelear un puesto bajo los tres palos.

Estas firmas se integran a una extensa lista de refuerzos que ya se encuentran trabajando bajo las órdenes de Nieva. Entre ellos figuran Juan Ignacio Silva, Lucas Galván, Dante Cardozo, Bruno Báez, Lucas Irusta, Alan Visco, Lucas Cesare, Octavio Padovani, Víctor Galeano y Nicolás Meaurio. Por otra parte, el «Tricolor» logró asegurar la continuidad de piezas fundamentales para la estructura del equipo, confirmando las renovaciones de los experimentados Sebastián Giovani y Matías Sproat.

Tras finalizar la parte más intensa de la pretemporada en el estadio Lorenzo Arandilla y luego de un ensayo futbolístico frente a Sacachispas para acechar el funcionamiento colectivo, el equipo ya tiene la mente puesta en el inicio del torneo. El debut oficial de Brown será como visitante frente a Flandria, mientras que su presentación ante su público en Adrogué tendrá lugar en la segunda jornada, cuando reciba a Deportivo Armenio.