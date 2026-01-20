El Gobierno definió los requisitos para acceder al nuevo régimen de subsidios energéticos, que unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas en una única categoría de usuarios residenciales.
El acceso a los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) está limitado a los hogares que cumplan con parámetros específicos de ingresos y condiciones sociales.
Para ingresar al régimen, los hogares deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y demostrar ingresos netos totales inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un «Hogar 2», según los datos del INDEC.En diciembre, ese tope fue de $3.926.139. También califican hogares con un integrante que posea el Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o, previa evaluación de necesidad económica, un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Estos criterios de inclusión y exclusión se encuentran detallados en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este martes en el Boletín Oficial.
.Además de la condición de ingresos monetarios, se excluye a:
A partir de ahora, todas las personas que reciban ayuda estatal para pagar servicios estarán inscriptas en el ReSEF, donde el usuario podrá tramitar el subsidio y la información cargada tendrá carácter de declaración jurada.
Según informó el Gobierno, quienes ya estaban inscriptos en el RASE no deberán volver a anotarse, aunque pueden actualizar sus datos personales y sobre sus ingresos.
- Hogares cuyos integrantes posean al menos un (1) automóvil con una antigüedad igual o menor a tres (3) años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.
- Hogares en los que al menos un integrante posea una embarcación de lujo.
- Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más inmuebles.
- Hogares en los que al menos un integrante posea una aeronave.
- Hogares en los que al menos un integrante posea activos societarios.
Con todos esos datos, Energía cruzará la información con ANSES y ARCA, entre otros organismos, para verificar que el usuario cumple con las condiciones para acceder al subsidio