El Gobierno definió los requisitos para acceder al nuevo régimen de subsidios energéticos, que unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas en una única categoría de usuarios residenciales.

El acceso a los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) está limitado a los hogares que cumplan con parámetros específicos de ingresos y condiciones sociales.

Para ingresar al régimen, los hogares deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y demostrar ingresos netos totales inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un «Hogar 2», según los datos del INDEC.En diciembre, ese tope fue de $3.926.139. También califican hogares con un integrante que posea el Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o, previa evaluación de necesidad económica, un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Estos criterios de inclusión y exclusión se encuentran detallados en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este martes en el Boletín Oficial.

.Además de la condición de ingresos monetarios, se excluye a:

A partir de ahora, todas las personas que reciban ayuda estatal para pagar servicios estarán inscriptas en el ReSEF, donde el usuario podrá tramitar el subsidio y la información cargada tendrá carácter de declaración jurada.

Según informó el Gobierno, quienes ya estaban inscriptos en el RASE no deberán volver a anotarse, aunque pueden actualizar sus datos personales y sobre sus ingresos.

Hogares cuyos integrantes posean al menos un (1) automóvil con una antigüedad igual o menor a tres (3) años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.

Hogares en los que al menos un integrante posea una embarcación de lujo.

Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más inmuebles.

Hogares en los que al menos un integrante posea una aeronave.

Hogares en los que al menos un integrante posea activos societarios.

Con todos esos datos, Energía cruzará la información con ANSES y ARCA, entre otros organismos, para verificar que el usuario cumple con las condiciones para acceder al subsidio