La Municipalidad de Malvinas Argentinas, a través del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, anunció un nuevo operativo de castración gratuito para perros y gatos. Esta iniciativa busca promover la tenencia responsable de mascotas, controlar la población animal y mejorar la salud de los animales del distrito.

Las jornadas se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Del 18 al 22 de agosto: Centro Comunitario Malvinas, ubicado en Luis Pasteur y Lapacho.

Del 25 al 29 de agosto: Unión Vecinal 6 de Julio, en Algarrobo 2968 entre General Madariaga y Yatay, Barrio Lindo.

Recomendaciones para el traslado y la cirugía:

Ayuno previo: Es fundamental que los animales no ingieran comidas ni líquidos durante las 12 horas previas a la cirugía. Esto es esencial para evitar complicaciones durante el procedimiento.

Transporte seguro: Gatos y gatas: Deben ser trasladados, desde la casa, dentro de una bolsa de red (como la de cebollas) o en un transportador adecuado y seguro. Asegurarse de que esté bien ventilado y limpio. Perros y perras: Deben ir con correa y collar. Para todos: Colocar una manta o toalla en el transportador para que el animal esté cómodo durante el trayecto. Además, es obligatorio llevar una manta para cada animal para el post-operatorio.

Turnos: Los turnos se otorgan por orden de llegada. Se entregarán 50 turnos a las 7:30 hs, con el animal presente.

Cantidad de animales: Se permite un animal por persona. En caso de traer más de un animal, se deberá concurrir con un acompañante.

La castración es una práctica que contribuye al control de la población de animales y mejora su salud, evitando enfermedades y comportamientos indeseados.