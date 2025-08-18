El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un evento meteorológico de gran magnitud el próximo martes 19 de agosto, que podría dejar acumulados de lluvia equivalentes a todo el promedio del mes en un solo día, según el pronóstico de Christian Garavaglia de Meteored.

Según supo Noticias Argentinas con información de Meteored, tras una primera quincena de agosto marcada por la estabilidad, el tiempo comenzará a desmejorar durante el fin de semana. Se espera un sábado y domingo muy frescos y con abundante nubosidad, sin descartar la posibilidad de algunas lluvias débiles y aisladas.

Alerta por ciclogénesis: ¿Cómo será el temporal?

Las condiciones más complejas se desarrollarán a partir del lunes con la formación de una ciclogénesis (un sistema de baja presión) sobre la región. Durante esa jornada se prevé un desmejoramiento progresivo con la llegada de las primeras lluvias y tormentas aisladas, intensificándose hacia la noche.

El pico del fenómeno se espera para el martes 19, jornada que se presentará con características de temporal en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Los principales factores a tener en cuenta serán:

Lluvias: Serán intensas, persistentes y abundantes. Los modelos estiman acumulados de entre 50 y 70 mm en 24 horas, un valor comparable a la media de todo el mes de agosto (70,3 mm).

Vientos: Se esperan fuertes ráfagas que podrían alcanzar entre 45 y 60 km/h, soplando primero del sector este y luego rotando al sur/sudoeste hacia el miércoles.

Para el miércoles, se anticipa una última tanda de lluvias residuales durante la madrugada, seguida de una rápida mejora con un brusco descenso de la nubosidad y la entrada de aire más seco y estable.