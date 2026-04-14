El precio de los combustibles continúa en alza y acumula un incremento cercano al 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, una situación que impacta de lleno en el bolsillo de los consumidores y en los costos de toda la economía. El aumento de los combustibles se da en un contexto internacional marcado por la suba del precio del petróleo, impulsada por la tensión geopolítica en Medio Oriente, lo que repercute directamente en los valores locales. Llenar de nafta un auto mediano, alrededor de 50 litros, ya cuesta más de cien mil pesos y los que usan premium gastan más de 120 mil si tienen tanques de 55 litros.

A nivel interno, el aumento se mantuvo pese a la política de contención de precios que intentó aplicar YPF desde abril. Si bien esta estrategia logró moderar el ritmo de los incrementos, no alcanzó para frenar la tendencia general de subas. El encarecimiento de la nafta tiene un efecto en cadena sobre distintos sectores, ya que impacta en el transporte, la logística y, en consecuencia, en los precios de bienes y servicios, sumando presión a la inflación.

Nafta súper

Enero: $1.566

Febrero: $1.609

Marzo/abril: $2.001

Nafta premium

Enero: $1.780

Febrero: $1.845

Marzo/abril: $2.207

Gasoil

Enero: $1.601

Febrero: $1.658

Marzo/abril: $2.065

Gasoil premium (Euro)

Enero: $1.809

Febrero: $1.861

Marzo/abril: $2.271

Caputo adelantó que la inflación de marzo estará por encima del 3%

El ministro de Economía proyectó una desaceleración a partir de abril de una ifnlación medida con índices antiguos, lo que derivó en la renuncia del director del Indec, Mrcos Lavagna. Ajeno a eso, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este lunes que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, aunque aseguró que a partir de abril comenzará a desacelerarse. “No puedo estar más optimista. Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas”, exageró.

El funcionario realizó estas declaraciones un día antes de la difusión del índice mensual del Indec y atribuyó la suba a factores puntuales, entre ellos el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; tenés temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, explicó. No obstante, Caputo sostuvo que desde abril se iniciará “un proceso de desinflación y crecimiento” y reiteró su visión positiva sobre la evolución de la economía.