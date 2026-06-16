La Policía Federal Argentina detuvo en Alejandro Korn a un hombre que se identificaba como pai umbanda que está acusado de perpetrar diversos hechos atroces en perjuicio de una familia compuesta de una mujer y sus hijos, aprovechándose de su condición de líder espiritual de un templo umbanda. Estos acontecimientos ocurrieron entre los años 2018 y 2021, cuando en ese entonces la madre de familia de Glew recién separada de su pareja, conoció a este individuo, quien fue presentado como novio de su hija mayor.

En principio las visitas del susodicho eran esporádicas, hasta que de a poco y ganando la confianza, este se quedaba a dormir en el hogar familiar, hasta que finalmente logró vivir permanentemente en ese domicilio. En ese contexto y luego de persuadir a todo el grupo familiar de que a través de su religión iba a poder ayudarlos para salir adelante y superar los problemas que atravesaban, abusó sexualmente de forma violenta de las mujeres, aprovechándose de la convivencia preexistente. Inclusive las sometió a distintos castigos físicos, desde golpes con sus manos y con distintos objetos en todo el cuerpo, privación de alimentos y del sueño, aislamiento y restricción de la libertad ambulatoria, si no accedían a su sed sexual.

Cuando al fin este hombre se retiró de la vivienda y transcurridos varios meses, la madre de familia lo denunció, destacándose que luego del calvario vivido, las víctimas fueron asistidas y los peritos observaron características en ellas, como signos de violencia, sumisión, naturalización y minimización, baja autoestima, aislamiento social y dependencia afectiva.

Tras ello, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 Departamental Especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar, Delitos Contra la Integridad Sexual, Conexos a la Trata de Personas e Informáticos, a cargo del Dr. Sebastián Bisquert, ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA la investigación del caso.

Fue así que como resultado de las tareas efectuadas por los federales, se establecieron varios lugares a los que concurriría el prófugo, motivo por el cual se implementaron sigilosas vigilancias en distintos días y horarios. Finalmente, el buscado fue identificado y detenido en la vía pública sobre la Avenida Presidente Perón 4400, en la localidad de Alejandro Korn.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Matías Manuel Ocampo.