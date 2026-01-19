El Municipio de Almirante Brown informó que durante el verano los vecinos de nuestro distrito podrán aprovechar suculentas promociones en helados con la “Ruta de las Heladerías”. En efecto, durante enero comprando un kilo te regalan un cuarto más.

A través de la propuesta que arribará los días lunes como este 12 de enero, las familias brownianas podrán no solo darse el gusto sino también acceder a diversos y atractivos descuentos que varían mes a mes que ofrecen diferentes heladerías de Almirante Brown.

En enero la iniciativa arranca con un regalo incluido ya que los vecinos que adquieran un kilo de helado se llevarán un cuarto kilo más gratis en todos los comercios adheridos. Una sabrosa promoción para aprovechar.

Las heladerías adheridas son, en Adrogué: “Riviera”, en Esteban Adrogué 1114 (local 7), Av. Hipólito Yrigoyen 13.298 (Boulevard Shopping) y Av. Hipólito Yrigoyen 12.905; “Chungo”, en Esteban Adrogué 1107 (local 5 B) y “La Veneciana” en sus sucursales de Hipólito Yrigoyen N°12.986, y Avenida Espora 563. En Burzaco, “Andina”, en Avenida Espora N°3525 y “La Gran Vía”, ubicada en Eugenio de Burzaco N°642. Finalmente, en Glew se suma a la propuesta “La Casita de Noel”, en Av. Almafuerte N°16.