Un joven de 27 años vecino de Guernica volcó con su cuatriciclo mientras circulaba por los médanos del camping Pucará, en Villa Gesell, y sufrió heridas de extrema gravedad. El accidente ocurrió este domingo, cuando la víctima perdió el control y terminó dando varios tumbos. El joven esta internado en estado crítico con fracturas en el cráneo, en el rostro y en la órbita ocular.

El último parte médico al que accedió la Agencia Noticias Argentinas indica que en las últimas horas se evaluó una intervención quirúrgica neurológica que incluía la limpieza de fragmentos óseos y la colocación de un sensor para monitorear la presión intracraneal, pero dicho procedimiento “debió postergarse por una alteración en la coagulación que se encuentra bajo tratamiento”.

De este modo, continúa internado en terapia intensiva con respiración asistida y medicación para sostener su presión arterial, mientras que se informó que “su pronóstico es muy reservado”.

Este domingo, en horas de la madrugada y ante la gravedad del cuadro, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitaria realizó un operativo de traslado en helicóptero sanitario desde Villa Gesell hacia el Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata.

Allí, los médicos confirmaron que sufrió fracturas en el cráneo, en la región frontal y parietal izquierda, así como también en el rostro y en la órbita ocular.

“El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires está coordinando el traslado a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense. Al paciente le hacen una intervención para estabilizarlo y poder realizar el traslado en helicóptero sanitario que ya está yendo para Villa Gesell”, informaron.