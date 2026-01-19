Durante este verano, el Municipio de Lomas de Zamora impulsa una amplia agenda de actividades ambientales en la Reserva Municipal Santa Catalina, el pulmón verde más importante del distrito. El predio podrá visitarse de lunes a domingo con entrada libre y gratuita, ofreciendo múltiples propuestas orientadas a la educación ambiental, el conocimiento de la biodiversidad local y el disfrute de la naturaleza en comunidad.

El plato fuerte de la programación será la visita nocturna guiada, una experiencia única para observar la flora y fauna que solo se activa tras la caída del sol. Lla actividad tendrá lugar el sábado 31 de enero, bajo la coordinación del equipo de guardaparques. El recorrido culminará con un fogón y un show musical, esquema que se repetirá el sábado 31 de enero para quienes no lograron asistir a la primera convocatoria.

La agenda educativa incluye talleres especializados que se dictarán durante las tardes. Los martes 20 y 27 de enero, a las 16:00 horas, se desarrollará el Taller de Plantas Nativas, donde los vecinos aprenderán sobre el cultivo de hortalizas, la elaboración de biopreparados y la reproducción de especies autóctonas. Asimismo, el jueves 22 de enero se realizará el taller «Jardín de Mariposas», enfocado en enseñar el ciclo de vida de estos insectos a través de la vegetación que favorece su desarrollo.

La programación infantil se complementa con propuestas lúdicas sobre la labor diaria de los guardaparques y el taller «Hotel de Bichos», previsto para el miércoles 29 de enero. Finalmente, el cronograma se completa con una salida de observación de insectos el viernes 24 por la mañana.

La Reserva Santa Catalina puede visitarse de manera gratuita de lunes a domingo.

Para participar de cualquiera de las actividades programadas, es necesario inscribirse previamente completando un formulario digital con los datos personales.