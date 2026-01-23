El Municipio de Almirante Brown informó que durante los meses de enero y febrero continuará vigente el acuerdo con veterinarias, con el objetivo de acompañar el cuidado de los perros y gatos luego de las castraciones. Se trata de los convenios impulsados a través de la secretaría de Relaciones con la Comunidad junto a veterinarias locales, que ofrecen productos y servicios vinculados a la atención poscastración.

En ese marco, los vecinos podrán acceder a un 20 por ciento de descuento en medicamentos y accesorios destinados a ese tipo de atención.

Entre los beneficios incluidos se encuentran el collar isabelino, el medicamento Enrofloxacina, como la extracción de puntos y curaciones sin cargo.

Cabe aclarar que los descuentos son válidos únicamente para servicios y productos relacionados con la poscastración.

Las veterinarias adheridas al acuerdo son el Centro de Salud Animal Martín Perros, ubicado en Bynnon 2515 de la localidad de José Mármol; la Veterinaria Muzio, en Diagonal Toll 1432 de Adrogué; y la veterinaria de la Dra. Adriana Garrido, en Méndez 296 de Glew.