Un hombre de 46 años fue detenido acusado de golpear violentamente a su pareja, en un hecho ocurrido en la vivienda que compartían en la localidad de Longchamps. El sujeto también amenazó con asesinarla y matar a su hija. «La voy a matar a tu mamá, a vos y después me mato”, amenazo a la menor.

El hombre le dio a su pareja varias patadas, la tomó del cuello y la tiró al piso, provocándole heridas. La hija de la mujer, de 12 años, presenció todo lo que ocurría.

En su relato ante la UFI 12 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal José Luis Juárez, la víctima declaró que hacía un año que venía sufriendo de violencia por parte del hombre pero que no se atrevía a denunciar. Fueron sus compañeras de trabajo, enteradas de lo ocurrido, quienes le dieron coraje para exponer la situación ante la Justicia.

Tras la denuncia, la víctima fue asistida por la Unidad de Fortalecimiento Familiar de Burzaco y llevada, con su hija, a un refugio para víctimas de violencia familiar y de género.

En tanto, el fiscal Juárez ordenó la detención de la pareja de la mujer, quien se negó a declarar en la indagatoria.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Gratuita, anónima y nacional, las 24 horas.

Fuente: Diario Conurbano