El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Glew ha lanzado un pedido de colaboración a la comunidad para recuperar equipamiento crítico que se extravió durante un operativo reciente.El pasado miércoles 21 de enero, mientras el personal trabajaba en la extinción de un incendio de pastizales en la intersección de las calles Calderón y Holmberg, se produjo la pérdida de un cajón de herramientas perteneciente a una de las unidades móviles.

Se trata de un cajón de color blanco que contiene elementos técnicos específicos para el manejo de mangueras y caudales de agua:

Reductores: 1 de 63mm a 45mm (Storz) y 1 de 63mm a 38mm (Storz).

1 de 63mm a 45mm (Storz) y 1 de 63mm a 38mm (Storz). Adaptadores: Varios adaptadores de rosca Withworth a sistema Storz (macho y hembra).

Varios adaptadores de rosca Withworth a sistema Storz (macho y hembra). Reductor especial: De 70mm a 63mm (Storz).

De 70mm a 63mm (Storz). Llaves: 3 llaves de unión combinadas.

3 llaves de unión combinadas. Lanza: 1 Lanza marca Viper de 38 mm (pieza de alto valor operativo).

«Estos elementos son técnicos y costosos, pero sobre todo, son fundamentales para el servicio de emergencia. Sin ellos, la capacidad de respuesta ante futuros incendios se ve afectada», informaron desde el cuarte que solicitaron que las personas que encuentren o tengan información sobre los elementos extraviados se acerquen a la sede del cuartel en Sarmiento 661, o se comuniquen comuniquen a través del Instagram oficial (@bomberosglew) o al teléfono 2224 42-0111