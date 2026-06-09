Un grave accidente ferroviario tuvo lugar en la tarde de ayer en Adrogué, cuando una formación que se dirigía a Mar del Plata arrolló a un hombre por causas que se encuentran bajo investigación. El trágico hecho ocurrió en el paso peatonal de la calle Jorge y según pudo saberse, el hombre murió en el acto.

Tras el alerta, acudieron al lugar Bomberos Almirante Brown y personal policial, quienes trabajaron en la asistencia de la situación, asegurando la zona y colaborando con las tareas correspondientes.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que se encuentran investigando las circunstancias del hecho.

Algunos vecinos pusieron en duda las condicioens de seguridad de ese paso a nuvel correspondiente a la empresa Trenes Argentinos, aunque se desconocen las circunstancias del incidente que terminó con la vida del hombre identificado como Claudio Alejandro Gómez.