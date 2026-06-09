Con el objetivo de acompañar a las familias y personas que más lo necesitan durante los meses de bajas temperaturas, la Fundación Causa Común puso en marcha una nueva edición de la campaña solidaria “Abrigar”, una iniciativa que se desarrollará hasta el 21 de junio en distintos puntos de Almirante Brown.

Desde el Municipio browniano indicaron que la propuesta solidaria cuenta con el acompañamiento de una amplia red de instituciones de nuestro distrito y busca reunir prendas de abrigo en buen estado para asistir a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad.

En esta oportunidad y durante gran parte de junio se reciben donaciones de mantas, frazadas, camperas, buzos y pantalones tipo jogging de abrigo, en todos los talles. Cada aporte puede convertirse en una ayuda concreta para atravesar el invierno con mayor protección y bienestar.

Todo lo recolectado será entregado al Cottolengo Don Orione y a Cáritas Glew, instituciones que trabajan diariamente acompañando a personas y familias de la comunidad, garantizando que las donaciones lleguen a quienes más las necesitan.

Finalmente, invitaron a los vecinos y vecinas de Almirante Brown a sumarse a la campaña acercando sus donaciones a los distintos puntos de recepción habilitados en el distrito y colaborando también con la difusión de la iniciativa para ampliar su alcance», señaló Mariano Cascallares.

Puntos de recepción

•Fundación Abrazo (Erezcano 666, José Mármol): lunes a viernes de 9 a 12 horas.

•Casa de la Bendición Calzada (San Martín 3555, Rafael Calzada): lunes a viernes de 10 a 16 horas.

•Parroquia Nuestra Señora de Luján (25 de Mayo 650): martes, miércoles y jueves de 17 a 19 horas, y viernes de 10 a 12.

•Bomberos Voluntarios de Adrogué (San Martín 1107): todos los días de 9:30 a 13 y de 17:30 a 20 horas.

•Bomberos Voluntarios de Longchamps (Hipólito Yrigoyen 18.371): todos los días de 9:30 a 13 y de 17:30 a 20 horas.

•Cámara de Comercio de Rafael Calzada (Illia 3218): lunes a viernes de 9 a 12:30 horas.

•Cámara de Comercio de Burzaco (Roca 843): lunes a viernes de 9 a 14 horas.

•Cámara de Comercio de Almirante Brown (Adrogué 1177): lunes a viernes de 9 a 15 horas.

•ONG Fueguitos (Quintana 639, Burzaco): lunes a jueves de 9 a 13 y de 18 a 21 horas, y sábados de 10 a 13.

•Café Federado (Cordero 730): martes a sábados de 12 a 19 horas.

•Comisión Mixta SIPAB (Barbieri 2001): lunes a viernes de 8 a 16 horas.

•Campus de la UNaB (Blas Parera 132): lunes a viernes de 8 a 21 horas y sábados de 8 a 13.