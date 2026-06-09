Una caldera que habían estado reparando la semana pasada explotó ayer por la mañana en la Escuela N° 20 de Florencio Varela, mientras había alumnos y docentes en el establecimiento ubicado en Suipacha y Combate de los Pozos, de inmediato se movilizaron bomberos, Defensa Civil y fuerzas de seguridad, que procedieron a evacuar el colegio. El 29 de mayo había explotado otra caldera en una escuela de Bosques, partido de Varela.

Todos los alumnos fueron retirados del edificio sin que se registraran heridos, según publica el portal Infosur. La directora del establecimiento informó a los efectivos que durante la semana pasada se habían realizado tareas de reparación en el sistema de calderas de la escuela. Esta mañana.

Los equipos de emergencia procedieron a cerrar las llaves de gas para eliminar todo riesgo, en espera de que personal del Consejo Escolar realice las reparaciones necesarias. No se registraron heridos.

La segunda explosión de una caldera escolar en poco

A fines de mayo un principio de incendio en la Técnica 1 de Bosques oobligó a evacuar el edificio en una situación de características similares: las calderas también habían sido intervenidas por personal del Consejo Escolar antes del incidente.