Un hombre armado y aparentemente con explosivos tomó de rehén a una pasajera del tren Roca en la estación de Temperley, lo que obligó a detener todos los ramales del tren, hasta tanto llegaran las fuerzas especiales. Se empiezan a normalizar los servicios de trenes a Alejandro Korn, Glew, Bosques Vía Temperley y Ezeiza, pero no se detienen en la estación de Temperley, luego del hecho ocurrido a las 15 de hoy y resuelto sin víctimas poco antes de las 17.

Inmediatamente, la Dirección General de Operaciones activó el protocolo y advirtieron que ningún personal policial se acercara al agresor. La policía delimitó un cerco de seguridad, hasta tanto llegaron las fuerzas especiales, que lograron la liberación de la rehén, en principio intercambiándola con un policía.

El hombre había asaltado un comercio mayorista llamado «Jorge», ubicado a metros de la estación de trenes, donde entró, robó e intentó escapar luego en un colectivo, hasta que un pasajero vio que tenía un arma, lo advirtió al resto del pasaje, entonces el sujeto bajó y se dirigió al tren, donde tomó del cuello a una mujer mientras le apuntaba con un arma.

El sujeto subió al tren perseguido por la policía, trepó las escaleras por el puente, bajó en el andén 2 e ingresó a un tren. «Entró armado y amenazó con volar el tren. Dijo que tenía dos granadas», dijo un testigo del hecho. «Es un hombre grande el delincuente, estaba vestido con ropa de trabajo y entró muy tranquilo, parecía un loco», dijo Micaela, que estaba comprando en el local asaltado.