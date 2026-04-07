La billetera digital Cuenta DNI mantendrá un esquema de promociones que permite ahorrar en compras del día a día en la provincia de Buenos Aires durante abril de 2026, con un fuerte enfoque en supermercados y reintegros que se aplican pagando directamente con la app en comercios adheridos.
Entre las novedades del mes aparece un cambio relevante en supermercados: ahora hay beneficios activos de lunes a domingo según la cadena, lo que permite organizar mejor las compras y aprovechar descuentos durante toda la semana.
Continúan vigentes promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, universidades, farmacias, librerías y marcas destacadas, con topes semanales o mensuales según el rubro.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en supermercados durante abril 2026
- Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.
- Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.
- La Anónima: 10% de descuento semanal, con tope de $5.000 por semana (compra mínima de $25.000).
- Jubilados y pensionados: 5% adicional en supermercados para quienes cobren haberes a través del Banco Provincia.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026
- Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $5.000 por semana.
- Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de $15.000 por mes por marca. Incluye Havanna, La Fonte de Oro, Le Park Entretenimientos, Lucciano’s y Grido.
- FULL YPF: 25% de ahorro sábados y domingos en locales adheridos, con tope de $8.000 por semana. No aplica para combustibles.
- Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades (comercios adheridos): 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.