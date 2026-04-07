La billetera digital Cuenta DNI mantendrá un esquema de promociones que permite ahorrar en compras del día a día en la provincia de Buenos Aires durante abril de 2026, con un fuerte enfoque en supermercados y reintegros que se aplican pagando directamente con la app en comercios adheridos.

Entre las novedades del mes aparece un cambio relevante en supermercados: ahora hay beneficios activos de lunes a domingo según la cadena, lo que permite organizar mejor las compras y aprovechar descuentos durante toda la semana.

Continúan vigentes promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, universidades, farmacias, librerías y marcas destacadas, con topes semanales o mensuales según el rubro.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en supermercados durante abril 2026

Día : 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Carrefour : 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Chango Más : 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro. La Anónima : 10% de descuento semanal, con tope de $5.000 por semana (compra mínima de $25.000).

: 10% de descuento semanal, con tope de $5.000 por semana (compra mínima de $25.000). Jubilados y pensionados: 5% adicional en supermercados para quienes cobren haberes a través del Banco Provincia.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026