Un hombre fue encontrado asesinado en un descampado de Ministro Rivadavia el pasado jueves y se cree que el suceso estaría relacionado a un doble homicidio a balazos entre presuntos dealers, registrado el 28 de febrero. El cadáver fue hallado el jueves, cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia al 911, la cual se hacía referencia a una persona fallecida en un gran terreno baldío, situado en 2 de Marzo y 25 de Mayo.

Según los informantes, al arribar al lugar los efectivos policiales observaron el cuerpo sin vida de un individuo, que yacía tendido boca arriba y en avanzado estado de descomposición. Los integrantes de la Comisaría 4ª, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos, con el objetivo de resolver el episodio. Los funcionarios consideran que el sujeto habría sido asesinado y que lo ocurrido estaría relacionado a las muertes, a balazos, de dos supuestos vendedores de drogas, cuyos cadáveres aparecieron el 28 de febrero en el mismo descampado.

En base a los diversos testimonios se alcanzó a certificar que estos presuntos dealers no residían en el barrio y que habrían empezado a frecuentar de manera reciente el terreno para desarrollar la venta de drogas.

El fiscal Leonardo Kaszewski, de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 tiene a su cargo el deceso de las tres personas. Una de las hipótesis que maneja sostiene que las tres víctimas habrían sido atacadas en una disputa originada en la comercialización de sustancias estupefacientes.

