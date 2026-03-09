El Municipio de Almirante Brown informó que desde este lunes 9 al viernes 13 de marzo llevará adelante en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, un nuevo operativo de documentación en las localidades de Rafael Calzada, Longchamps, San Francisco de Asís, San Francisco Solano y Glew.

Durante las jornadas barriales, que se realizarán de 9 a 15 horas, los vecinos podrán acceder a importantes servicios gratuitos, tales como, tramitar el primer DNI, o hacer el duplicado del mismo. Además, gestionar la actualización del documento para menores a partir de los cinco años de edad y de mayores a partir de los catorce.

También se podrá tramitar el cambio de domicilio, cambio de género, denuncia de extravío y constancia de domicilio.

Los operativos comenzarán hoy lunes 9 de marzo en la localidad de Longchamps en Los Cipreses N°208, proseguirán el martes 10 en la Delegación Municipal de Glew (Reina Elena y J. Newbery) y el miércoles 11 en el Club Defensores de Don Orione (Eva Perón y Monteverde), San Francisco de Asís.

Las actividades continuarán el jueves 12 en el Comedor Zabala ”Las Tunas”, ubicado en Falucho N°5550 en San Francisco Solano y finalmente concluirán el viernes 13 en la Delegación Municipal de Rafael Calzada, en Güemes y Cervantes.

Cabe señalar, que dichos operativos no se suspenden por lluvia y que en cada una de las jornadas se otorgarán 400 turnos por orden de llegada.